در همایشی ویژه، از فعالان فرهنگی عرصه شور و شعور حسینی و مسئولان هیأت‌های مذهبی شهرستان یزد تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، استاندار یزد در این مراسم با اشاره به جایگاه مهم هیأت‌های مذهبی در تبیین قیام سیدالشهدا (ع)، از نقش‌آفرینی اثرگذار آنان در عرصه‌های مختلف قدردانی کرد و بر تعامل و همکاری هیأت‌ها در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید داشت.

بابایی همچنین با یادآوری سبک‌های خاص سینه‌زنی و عزاداری یزدی‌ها در ماه‌های محرم و صفر، جلوه‌های فرهنگی این هیأت‌ها را برجسته دانست.

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه هیأت‌های مذهبی در دو ماه محرم و صفر یک عملیات فرهنگی به وسعت کشور اجرا کردند، افزود: حضور پرشور امسال با اشعار مذهبی و حماسی در سوگ سیدالشهدا (ع) و پیوند آن با شعار‌های ملی، جلوه‌ای از قدرت بازدارندگی فرهنگی کشور بود.

وی همچنین تأکید کرد که خدمات هیأت‌های مذهبی باید در طول سال تداوم داشته باشد و این گروه‌ها می‌توانند در زمینه‌های اجتماعی، کمک به نیازمندان، آزادی زندانیان و حل مشکلات محلات یزد نیز نقش‌آفرینی کنند.