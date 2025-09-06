کشت گوجه فرنگی در ۱۵۰۰ هکتار از مزارع استان بوشهر
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به آغاز کشت محصول گوجه فرنگی پاییزه در استان، گفت: تا کنون هزار و ۵۰۰ هکتار از زمینهای استان زیر کشت گوجه فرنگی قرار گرفته است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کبری توکلی افزود: پیشبینی میشود از این میزان کشت پاییزه ۸۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی خارج از فصل تولید و روانه بازار شود.
وی یادآور شد: با توجه به خلاء تولید این محصول در ماههای آبان و آذر در کشور، کشت پاییزه گوجهفرنگی در استان بوشهر تاثیر بسزایی در تنظیم بازار و تامین آن در این محدوده زمانی دارد.
توکلی افزود: پیش بینی میشود در سال زراعی جاری ۱۲ هزار هکتار از مزارع استان به زیر کشت محصول گوجه فرنگی رفته و بالغ بر ۶۰۰ هزار تن محصول برداشت شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی میزان کشت از طریق نشا برای مزارع استان را ۱۰۰ درصدی دانست و یادآور شد:در سال زراعی پیش رو با توجه به سطح زیر کشت پیش بینی شده، حدود ۲۵۰ میلیون عدد نشاء گوجه فرنگی مورد نیاز است که بیشتر از ارقام بدرو، برنتا بریویو، باسیمو، ۸۳۲۰، متین و ۴۱۲۹ است.
وی اضافه کرد: انتظار میرود از مجموع ۶۰۰ هزارتن محصول تولیدی، مقدار ۱۲۰ هزارتن برای مصارف صنایع تبدیلی و فرآوری، تولید رب گوجه فرنگی و فرآوردههای جانبی مورد استفاده قرار گیرد.
توکلی ادامه داد: همچنین بیشاز ۲۵۰ هزار تن محصول تولیدی نیز به مقاصد خارجی و بویژه کشورهای همسایه در راستای ارز آوری صادر میشوند و بقیه محصولات نیز به منظور تازه خوری روانه بازارهای داخلی میشوند.
وی گفت: با توجه به بحرانی بودن وضعیت دشتهای استان و کمبود آب قابل برنامه ریزی انتظار میرود کشاورزان همکاری و توجه کافی نسبتبه صرفه جویی و مدیریت منابع آب داشته باشند.