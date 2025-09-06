کشت گوجه فرنگی در ۱۵۰۰ هکتار از مزارع استان بوشهر

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به آغاز کشت محصول گوجه فرنگی پاییزه در استان، گفت: تا کنون هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های استان زیر کشت گوجه فرنگی قرار گرفته است.