پخش زنده
امروز: -
مدیر اداره منابع آب آستانه اشرفیه از آزادسازی بیش از ۱۴ هزار مترمربع از زمینهای بستر و حریم رودخانه در روستاهای عبداله آباد و نیاکوی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ افشین جارچی گفت: در راستای حفظ حقوق بیتالمال و آزادسازی حریم و بستر رودخانهها، انهار و عرصههای آبی، ۳ قطعه زمین دولتی به مساحت ۱۴ هزار و ۹۰۰ مترمربع در شهرستان آستانه اشرفیه که به صورت غیرقانونی دیوار کشی شده بود شناسایی و با حکم قضایی رفع تصرف شد.
وی افزود: ۲ قطعه زمین بستر رودخانه سفیدرود در روستای عبداله آباد و یک قطعه زمین از زمینهای حریم کانال آب شمرود در روستای نیاکو با بلوکهای سیمانی محصور و در آنها خانه سازی شده بودند، از سوی نیروهای گشت و بازرسی این اداره و دستور مقام قضایی آزاد و همه آثار تصرف از جمله دیوارها و ساختمانهای بنا شده تخریب شدند.
افشین جارچی گفت: این مقدار زمین در همین مناطق در مجموع حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معامله میشود.