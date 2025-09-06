محققان مرکز تحقیقات کشاورزی استان موفق به اجرای طرح الگوی ساماندهی خشکه رودها برای استحصال آب و افزایش تولیدات گیاهی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این طرح با همکاری منابع طبیعی و آبخیزداری برای اولین بار در کشور به صورت آزمایشی در استان مرکزی و منطقه کُلهجوب شهرستان شازند از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲ در این منطقه اجرا شد و بعد از سه سال به نتیجه رسید.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به اینکه این طرح عمدتا در مناطق کوهستانی قابل اجراست، گفت: حدود ۵۴ درصد مساحت استان را مناطق کوهستانی تشکیل میدهد و عمدتا روستاهای این مناطق امکان برداشت آبهای زیرزمینی را ندارند و تکیه اصلی آنها برمبنای آبهای سطحی و رودخانهها است.
علی اکبر داوودی راد افزود: این طرح عمدتاً در این مناطق و در قالب مدیریت جامع حوزههای آبخیز و با مشارکت مردم منطقه در راستای جمع آوری و مدیریت روان آبهای سطحی انجام شده است.
او با تأکید بر اینکه منطقه کُلهجوب با وجود ظرفیت مناسب برای توسعه تولیدات زراعی از طریق ایجاد باغات مثمر و گیاهان دارویی زمینه بسیار مناسبی برای تبدیل به گردشگری است، گفت: ساماندهی خشکه رودها در ۲۰ هکتار از منطقه کُلهجوب سالانه حدود ۴۰۰ هزار مترمکعب از روان آبها را جمع آوری می کند که می تواند در بخش زراعی استفاده شود.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به تغییرات اقلیمی، خشکسالیهای اخیر، کاهش منابع آبی، اراضی رها شده و کم بازده گفت: رونق کشاورزی، احیاء اراضی، احداث باغات جدید، ایجاد بازارچه محصولات زراعی و استخرهای پرورش ماهی از دیگر کاربردهای طرح الگوی ساماندهی خشکه رودها است.
محمد کاوند کارشناس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هم تجمیع اراضی، احیاء باغات قدیمی و ایجاد مهندسی بستر برای ذخیره روان آبها و توسعه درختکاری در اراضی شیب دار را از مزایای اجرای این طرح عنوان کرد.