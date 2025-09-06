درسهای مقاومت جنوب در دانشگاه خلیج فارس
آیین بزرگداشت شهید رئیسعلی دلواری با نام «درسهای مقاومت جنوب» با حضور شماری از اندیشهورزان، استادان و دانشجویان در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در آیین بزرگداشت شهید رئیسعلی دلواری با نام «درسهای مقاومت جنوب» که با حضور شماری از اندیشهورزان، استادان و دانشجویان در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد، گفت: یکی از وجوه قیام جنوب، بررسی پژوهشی آن است که باید در زمینههای سخت و نرم و شرایط اجتماعی آن روز منطقه انجام شود.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: باید از آن حرکت اصیل، قیام بزرگ و حوادث آن آموخت تا چراغ روشنی برای معرفت و عمل باشد.
او اضافه کرد: پس از جنگ جهانی اول و هزینههای بسیاری که برای استعمارگران داشت، آنان به فکر چپاول کشورهای ضعیف افتادند تا هزینههای خود را جبران کنند، که با استعمارگری و غارت همراه بود؛ و این بدان معنا است که باید قوی بود و ایستادگی کرد تا از آنان آسیبی ندید؛ مانند همان کاری که رئیسعلی دلواری و دلاورمردان جنوب آن را انجام دادند و در تاریخ ماندگار شدند.
احمد شیرزادی سرپرست دانشگاه خلیج فارس هم در این همایش گفت: بخشی از وحدت و انسجام ما مرهون نشان دادن سازوبرگ نظامی است و این وحدت میتواند ما را در برابر هر تجاوزی مصون نگه دارد و در برابر دشمن تا بن دندان مسلح پیروز کند.