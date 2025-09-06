به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس صبح امروز به همراه جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و شهرستانی از چند واحد تولیدی شامل واحد تولید آرد، واحد بسته بندی و چاپ و یک واحد تولیدکننده انواع قفل خودرو در شهر صنعتی رشت بازدید کرد.

استاندار گیلان در جریان این بازدید‌ها با بیان اینکه حمایت از واحد‌های صنعتی و تولیدی از اولویت‌های مدیریت ارشد استان است گفت: شهر صنعتی رشت یکی از مراکز مهم تولید در شمال کشور به شمار می‌رود و صنایع مستقر در آن، نقش مهمی در تأمین نیاز داخلی و ایجاد اشتغال پایدار دارند.

هادی حق شناس با تأکید بر لزوم توجه به ارزشمند بودن ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی در گیلان گفت: این واحد‌ها علی‌رغم برخی محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصادی، ظرفیت‌های ارزشمندی برای افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات و حضور در بازار‌های منطقه‌ای دارند و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، موانع پیش‌روی آنها برطرف شود.

استاندار گیلان در بازدید از این ۳ واحد تولیدی، مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان را بررسی و دستور لازم برای رفع این مشکلات را صادر کرد.