مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: برای آبرسانی به ۴۰ روستای استان، بیش از یک هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه یا تامین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان علی محمد نادرخانی گفت:آبرسانی به ۴۰ روستای استان با هدف رفع تنش آبی در این مناطق و بهبود کیفیت آب آشامیدنی در روستا‌های دارای تنش آبی از جمله طرح‌هایی بود که در سفر وزیر نیرو مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آبفا استان افزود: برای آبرسانی به این روستا‌ها ۳۱ حلقه چاه حفر، ۲۰ حلقه چاه تجهیز و شش رشته قنات، ۴۲ کیلومتر خط انتقال، شش باب ایستگاه پمپاژ، عملیات اجرا و بهسازی ۳۸ کیلومتر شبکه توزیع آب و ساخت و بهسازی ۲۴۰۰ متر مکعب مخزن ذخیره آب انجام شد.

نادرخانی همچنین طرح‌های افتتاح شده با حضور وزیر نیرو در زنجان را تحول آفرین دانست و ادامه داد: این طرح‌ها که در بخش فاضلاب و آبرسانی روستایی به بهره برداری رسید از اثرات اجتماعی و زیست محیطی فوق العاده‌ای از جمله در زمینه ارتقای سطح بهداشت در جامعه، پیشگیری از شیوع برخی بیماری ها، ایجاد ظرفیت برای توسعه صنعت و جلوگیری از هدررفت آب‌های زیرزمینی و آلودگی آنها برخوردار است.

وی تصریح کرد: دیگر طرح مهم مورد افتتاح در سفر وزیر نیرو به استان زنجان بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان بود که با اعتباری بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان ادامه داد: با بهره برداری از این طرح ۲۳۵ هزار نفر دیگر در شهر زنجان از خدمات جمع آوری بهداشتی و تصفیه فاضلاب برخوردار شدند.

وی گفت: با اجرای این طرح ۴۳ هزار مترمکعب فاضلاب در شبانه روز در شهر زنجان جمع آوری و پس از تصفیه بازچرخانی شده و به جای آب‌های زیرزمینی در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد.

این مسئول بهره برداری از طرح اجرای خطوط انتقال و جمع آوری چاه‌های شهر ابهر به مخزن شناط را از دیگر برنامه‌های اجرا شده در سفر وزیر نیرو به استان زنجان برشمرد و گفت: این طرح به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال با لوله گذاری به طول دو هزار و ۵۸۴ متر انجام شد.