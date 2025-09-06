بختیاریزاده :
عرضه برنج به اندازه نیاز مردم در میادین میوه و تره بار
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران گفت: در تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران برنج وارداتی به اندازه نیاز مردم عرضه میکنیم .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛
مهدی بختیاریزاده با بیان اینکه نبود نقش آفرینی به موقع بازار در مهار قیمت برنج و همچنین خشکسالی باعث گرانی قیمت برنج در شهر و در کل کشور شده است؛ گفت: با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی با هدف مهار قیمت برنج در شهر اقدام به ارائه قیمت دستوری هر کیلوگرم برنج ایرانی ۱۳۰ هزار تومان کرد؛ اما این اقدام نتوانست بازار این محصول را در کشور مدیریت کند چرا که این قیمت غیر کارشناسی و غیر عملی بود و مشخص نیست افرادی که این قیمت را مصوب کردند با چه مبنایی این کار را انجام دادهاند.
وی با بیان اینکه عملا در بازار برنج چنین قیمتی نه دیده شده و نه وجود خواهد داشت؛ ادامه داد: در سازمان میادین هم طی نامهای درخواست کردیم اگر چنین برنجی وجود دارد، در اختیار ما هم قرار دهند. به دلیل اینکه ما تولیدکننده نبوده و توزیعکنندهایم و مسئولیت تولید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران بیان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر درفصل برداشت برنج ایرانی قرار داریم؛ انتظار میرفت قیمت این محصول کاهش یابد، اما کاهش قیمت این محصول روی نداد به همین علت اعتقاد دارم نظارت و کنترل بیشتری در این زمینه از سوی سازمانهاو نهادهای متولی لازم است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از برنج مصرفی کشور وارداتی است و باید واردات متناسب با نیاز و کمبود بازار صورت گیرد؛ یادآور شد: با توجه به خشکسالیهای اخیر، طبق پیشبینیها تولید داخلی کاهش یافته و نیاز به واردات وجود دارد.
بختیاریزاده با بیان اینکه در حال حاضر برنج ایرانی درجه یک در غرف سازمان میادین با قیمت ۲۷۵ هزار تومان عرضه میشود؛ تاکید کرد: پیشبینی افزایش قیمت برنج بستگی به سیاستگذاری وزارت جهاد کشاورزی دارد. اگر کسری بازار با واردات جبران شود، احتمال افزایش قیمت وجود ندارد. اما در صورت کمبود، احتمال گرانی وجود دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در ادامه گفت: برنج وارداتی قیمت مصوب دارد و چون ارز ترجیحی دریافت میکند، همه تجار موظف به عرضه با همان قیمت هستند. اما به دلیل ضعف نظارت، برنج با قیمتهای بالاتری در بازار به فروش میرسد و حتی تا دو یا سه برابر قیمت مصوب معامله میشود.
وی افزود: قیمت مصوب برنج هندی در محل فروشگاه برای فروشنده ۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان است. اما شنیدهها حاکی از عرضه در بازار آزاد با قیمت ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان است.
بختیاریزاده تاکید کرد: در حال حاضر در تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران برنج وارداتی به اندازه نیاز مردم عرضه میکنیم و قیمت عرضه ما همان قیمت مصوب است؛ یعنی ۵۸ هزار و ۶۰۰ تومان در تمام غرف. در خصوص توسعه میادین میوه و ترهبار توضیح دهید.