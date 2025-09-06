دومین دوره مسابقات سه‌جانبه شنا بین استخر‌های کاج، فرهنگیان و شهید صدوقی ویژه رده سنی نونهالان، به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت در استخر فرهنگیان شهر یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در این رقابت‌ها که با هدف ایجاد شور و نشاط ورزشی و انگیزه‌بخشی به نسل نونهال برگزار شد، نزدیک به ۱۰۰ شناگر در پنج رده سنی مختلف (متولدین ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶) با یکدیگر به رقابت پرداختند.

هدف از برگزاری این دوره از مسابقات، ایجاد انگیزه و اشتیاق در میان شنا گران مبتدی عنوان شده است.

در پایان این مسابقات و پس از شناسایی استعداد‌های برتر، به نفرات برتر هر رده سنی، جوایز و مدال‌هایی اعطا شد.