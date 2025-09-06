استاندار فارس در دیدار با سفیر ازبکستان، بر توسعه روابط تجاری، اقتصادی و فرهنگی میان فارس و این کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری استاندار فارس با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری، فرهنگی، صنعتی و کشاورزی استان، گفت: فارس می‌تواند بستر مناسبی برای صادرات محصولاتی مانند خرما، پسته و کاشی و سرامیک به ازبکستان باشد.

وی، شتاب روابط همه‌جانبه ایران و ازبکستان را نقطه عطفی در توسعه همکاری‌های تجاری و فرهنگی دانست و افزود: تفویض اختیارات اجرایی به استانداران، زمینه تسهیل و تسریع روابط دو جانبه فارس و ازبکستان را فراهم می‌کند.

فریدالدین نصریف، سفیر ازبکستان نیز با اشاره به رشد چند برابری تجارت میان دو کشور، گفت: توسعه همکاری‌های استانی، از جمله فارس با استان‌های ازبکستان، می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و گردشگری کمک کند.

وی، همچنین با اشاره به درخواست استاندار فارس برای حذف روادید گردشگران ایرانی، اظهارداشت: در حال حاضر روادید شهروندان ایرانی به صورت الکترونیک و در مدت دو تا سه روز صادر می‌شود.

در پایان، فریدالدین نصریف سفیر ازبکستان از استاندار فارس برای سفر به این کشور دعوت کرد.