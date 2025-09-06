نام موسی اسوار با پاسداشت زبان فارسی، ترجمه آثار برجسته عربی و مدیریت علمی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیوند خورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی حسینی دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: مرحوم اسوار در ۷۲ سال عمر پربرکت خود، آثار گرانقدری در حوزه ترجمه، تألیف، ویراستاری و مدیریت علمی بر جای گذاشت.

اقای حسینی افزود: وی نویسنده و طراح بیش از ۳۰۰ برنامه با موضوع «چگونه بنویسیم و چگونه بگوییم» و «فارسی را پاس بداریم» برای صدا و سیما بود؛ برنامه‌هایی که با وجود کوتاهی زمان، تأثیری عمیق و ماندگار بر مخاطبان گذاشت.

به گفته دبیر فرهنگستان، مرحوم اسوار در سال‌های متمادی به عنوان دبیر چهار دوره همایش «زبان رسانه» و نیز دبیر و رئیس شورای ویرایش سازمان صدا و سیما فعالیت داشتند و نقش مهمی در اعتلای زبان فارسی در رسانه ملی ایفا کردند.

به گفته اقای حسینی، در حوزه پژوهش و تألیف، استاد اسوار آثاری ارزشمند در دو عرصه ادبیات کلاسیک و معاصر عرضه کردند؛ از جمله ترجمه‌ قصاید عربی سعدی و همچنین آثار متنبی، شاعر بزرگ عرب. در کنار آن، بیش از بیست عنوان از آثار برجسته شاعران معاصر عرب همچون محمود درویش، نزار قبانی، جبران خلیل جبران و دیگران به قلم ایشان به فارسی برگردانده و با استقبال گسترده اهل ادب مواجه شد.

اقای حسینی با اشاره به ویراستاری استاد اسوار، چه در مقام معلم و چه در جایگاه ویراستار ارشد، گفت: مرحوم اسوار، نمونه‌ای ممتاز از توجه به دقت و ظرافت در زبان فارسی بود. او باور داشت که متن ترجمه یا ویرایش‌شده باید چنان صیقل خورده و صمیمی باشد که مخاطب خود را در برابر متنی دست‌اول و اصیل بیابد.

دبیر فرهنگستان افزود: مرحوم اسوار به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان و مدیر گروه ادبیات تطبیقی نقش بسزایی در پیشبرد پروژه‌های علمی و پژوهشی فرهنگستان ایفا کرد. اسوار، استاد و مترجم نام‌آشنای زبان و ادبیات، سوم شهریور، پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.