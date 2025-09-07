پخش زنده
وحدت کلید پیروزی و رهایی ملتها از سلطه استکبار و صهیونیسم خبیث است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، هفته وحدت از جمله رویدادهای مهم در تقویم اسلامی است که به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (صلیالله علیه و آله) برگزار میشود.
این هفته فرصتی است برای تأکید بر ارزشهای مشترک مسلمانان از مذاهب مختلف و تقویت وحدت و همدلی میان امت اسلامی ونماد تلاش برای از بین بردن تفرقه و نفاق بین مسلمانان است.
همانطور که فرمانده کل سپاه وحدت را کلید پیروزی و رهایی ملتها از سلطه استکبار و صهیونیسم خبیث دانسته است.
سرلشکر پاکپور در پیامی بمناسبت فرارسیدن سالروز میلاد پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت افزود:به تاسی از آموزههای پیامبر وحدت و رحمت (ص) و هدایتهای داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)، بار دیگر بر لزوم نقشآفرینیهای مؤثر جهان اسلام در عرصههای سرنوشت ساز تأکید و با صدای رسا اعلام میکنیم وحدت، کلید پیروزی و رهایی ملتها از سلطه استکبار و صهیونیسم خبیث است.