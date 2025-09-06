استاندار یزد: واحد‌هایی که برق تولیدی خود را به شبکه خورشیدی تزریق می‌کنند باید مشوق دریافت کنند و کمتر در معرض خاموشی قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بابایی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد گفت: واحد‌هایی که برق تولیدی خود را به شبکه خورشیدی تزریق می‌کنند باید مشوق دریافت کنند و کمتر در معرض خاموشی قرار گیرند.

در این نشست که با موضوع کلیات مرتبط با تولید برگزار شد، فعالان اقتصادی و تشکل‌ها مسائل مربوط به کمبود انرژی، مالیات و امور بانکی را مطرح کردند.

استاندار با پاسخ به دغدغه‌های تولیدکنندگان، کمبود انرژی را از مهم‌ترین مشکلات دانست و تأکید کرد: یزد پیشتاز کشور در نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی است.

همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد در این نشست، گفت: طبق مصوبه نشست، واحد‌های تولیدی دارای نیروگاه خورشیدی با محدودیت‌های کمتری در خاموشی‌ها مواجه خواهند شد.

علمدار یزدی نیز افزود: بر اساس ارزیابی‌ها، یزد از استان‌های سرآمد کشور در زمینه تسهیل و رفع موانع تولید محسوب می‌شود.