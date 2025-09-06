به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: برای انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، هر دو باند این تونل در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود می شود.

مسیر جایگزین برای باند شمالی (به سمت شمال):بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت شمال،بزرگراه چمران به سمت شمال ومسیر جایگزین برای باند جنوبی (به سمت جنوب):بزرگراه نواب صفوی به سمت جنوب وبزرگراه یادگار امام به سمت جنوب است.