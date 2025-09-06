به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در ادامه تلاش‌های اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه برای توسعه گردشگری سلامت، جمعی از مدیران آژانس‌های گردشگری کشور عراق از بیمارستان بیستون بازدید و ضمن آشنایی با امکانات مدرن، تجهیزات کامل و فضای درمانی مطلوب این مجموعه، در جلسه‌ای صمیمانه با مدیر و کادر درمان گفت‌و‌گو کردند.

آنها با ابراز رضایت کامل از کیفیت خدمات، این بازدید را فرصتی کلیدی برای توسعه همکاری‌های گردشگری سلامت و اعزام بیماران عراقی به استان کرمانشاه دانستند.

امکانات کامل پزشکی، تجهیزات به‌روز، و محیطی آرام و زیبا در این مجموعه درمانی توجه ویژه مهمانان را جلب کرد و آنها ضمن ابراز رضایت فراوان، بیمارستان بیستون را نمونه‌ای موفق در حوزه گردشگری سلامت به شمار آوردند.

مدیران عراقی این بازدید را دروازه‌ای به سوی همکاری‌های گسترده‌تر و زمینه‌ساز اعزام گسترده بیماران جهت درمان به کرمانشاه تلقی کردند.

این دیدار فرصتی مهم برای تبادل نظر و بررسی راهکار‌های مشترک در حوزه گردشگری سلامت ایجاد کرد و مسئولان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه ضمن استقبال از توسعه چنین همکاری‌هایی، تأکید کردند که ظرفیت‌های استان در این زمینه همواره آماده پذیرش و خدمت‌رسانی به بیماران و گردشگران سلامت از کشور‌های همسایه به‌ویژه عراق است.

همچنین در ادامه روند توسعه همکاری‌های گردشگری بین استان کرمانشاه و کشور عراق، مدیران برجسته آژانس‌های گردشگری عراق از هتل بوتیک آریو در کرمانشاه به عنوان یکی از هتل بوتیک های سنتی بازدید کردند. این بازدید که با هدف شناخت بیشتر ظرفیت‌های گردشگری و زیرساخت‌های مهم اقامتی تاریخی انجام شد، نتایج مثبتی در پی داشت و زمینه‌ساز تقویت جریان گردشگری ورودی از کشور همسایه به استان کرمانشاه شد.