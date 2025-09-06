پخش زنده
مدیران آژانسهای گردشگری عراق از بیمارستان بیستون و هتل بوتیک آریو در کرمانشاه بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در ادامه تلاشهای اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه برای توسعه گردشگری سلامت، جمعی از مدیران آژانسهای گردشگری کشور عراق از بیمارستان بیستون بازدید و ضمن آشنایی با امکانات مدرن، تجهیزات کامل و فضای درمانی مطلوب این مجموعه، در جلسهای صمیمانه با مدیر و کادر درمان گفتوگو کردند.
آنها با ابراز رضایت کامل از کیفیت خدمات، این بازدید را فرصتی کلیدی برای توسعه همکاریهای گردشگری سلامت و اعزام بیماران عراقی به استان کرمانشاه دانستند.
امکانات کامل پزشکی، تجهیزات بهروز، و محیطی آرام و زیبا در این مجموعه درمانی توجه ویژه مهمانان را جلب کرد و آنها ضمن ابراز رضایت فراوان، بیمارستان بیستون را نمونهای موفق در حوزه گردشگری سلامت به شمار آوردند.
مدیران عراقی این بازدید را دروازهای به سوی همکاریهای گستردهتر و زمینهساز اعزام گسترده بیماران جهت درمان به کرمانشاه تلقی کردند.
این دیدار فرصتی مهم برای تبادل نظر و بررسی راهکارهای مشترک در حوزه گردشگری سلامت ایجاد کرد و مسئولان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه ضمن استقبال از توسعه چنین همکاریهایی، تأکید کردند که ظرفیتهای استان در این زمینه همواره آماده پذیرش و خدمترسانی به بیماران و گردشگران سلامت از کشورهای همسایه بهویژه عراق است.
همچنین در ادامه روند توسعه همکاریهای گردشگری بین استان کرمانشاه و کشور عراق، مدیران برجسته آژانسهای گردشگری عراق از هتل بوتیک آریو در کرمانشاه به عنوان یکی از هتل بوتیک های سنتی بازدید کردند.
این بازدید که با هدف شناخت بیشتر ظرفیتهای گردشگری و زیرساختهای مهم اقامتی تاریخی انجام شد، نتایج مثبتی در پی داشت و زمینهساز تقویت جریان گردشگری ورودی از کشور همسایه به استان کرمانشاه شد.
هتل بوتیک آریو، واقع در یکی از بناهای تاریخی استان کرمانشاه، با معماری منحصر به فرد و فضای سنتی خود، یکی از جاذبههای مهم اقامتی در این منطقه به شمار میآید که با حفظ اصالت و فرهنگ بومی، تجربهای متفاوت از اقامت را برای گردشگران رقم میزند.
مدیران آژانسهای گردشگری عراق در جریان بازدید خود، ضمن بررسی امکانات رفاهی و خدمات ارائه شده در این هتل، از آرامش و زیبایی محیط پیرامون آن شگفتزده شدند و ابراز خوشنودی کردند.
این گروه عراقی با تاکید بر اهمیت بهرهگیری از این گونه زیرساختها برای توسعه گردشگری بینالمللی، هتل بوتیک آریو را به عنوان ظرفیتی بسیار جذاب جهت اعزام تورهای گردشگری عراق به کرمانشاه دانستند، آنها از وجود چنین فضاهای سنتی و با کیفیت استقبال و رضایت خود را اعلام کرده و ابراز امیدواری کردند که همکاریها در بخش گردشگری میان دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.
مدیران هتل آریو نیز در این دیدار، ضمن ارائه توضیحات کامل درباره ویژگیها و خدمات اقامتی مجموعه، آمادگی خود را برای استقبال از گردشگران عراقی و همکاری با آژانسهای گردشگری اعلام کرده و ابراز امیدواری کردند که این بازدید بتواند مقدمهای برای تقویت ظرفیتهای گردشگری استان کرمانشاه در سطح بینالمللی باشد.
این بازدید نمونهای از اقدامات موثر در راستای افزایش تبادلات گردشگری و توسعه زیرساختهای مرتبط در استان کرمانشاه است که با همکاری و همراهی نهادهای استانی و بخش خصوصی، گامهای موفقی در جذب گردشگر خارجی برداشت.