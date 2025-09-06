پخش زنده
سهمیه مرحله سوم (فصل پاییز) نفت سفید شهری و روستایی سال ۱۴۰۴ منطقه ارومیه در کارت بانکی سرپرستان خانوار واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی ارومیه گفت: برای تامین به موقع سوخت گرمایشی خانوارهای محترم شهری و روستایی مرکز و شهرهای شمال آذربایجان غربی که فاقد علمک گاز طبیعی میباشندسهمیه نفت سفید فصل پاییز با استفاده از زیر ساختهای بانکی و الکترونیکی، در کارت بانکی سرپرستان خانوار واریز شد.
احمد مجرد گفت: حدود ۷۰ هزار خانوار نفت سفید سوز در مرکز و شهرهای شمال استان وجود دارد و براساس برنامه ریزی صورت گرفته سهمیه فصل پاییز این خانوارها از اول شهریور ماه در کارتهای بانکی سرپرستان خانوار واریز شده است و تا ۲۵ آذرماه سالجاری (۱۴۰۴) قابل برداشت میباشد.
وی افزود: به ازای هر خانوار ۱ و ۲ نفره: ۴۰۰ لیتر، خانوار ۳ و ۴ نفره:۶۰۰ لیتر و ۵ نفره به بالاتر مقدار ۸۰۰ لیتر نفت سفید در کارتهای بانکی شارژ شده است .
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مصرف کنندگان میتوانند با در دست داشتن کارت بانکی خود از پوزهای سیار فروشندگیهای نفت سفید، سهمیه خود را دریافت نمایند.