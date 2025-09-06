بازدید اصحاب رسانه از روند بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه

امروز ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ اصحاب رسانه از پروژه‌های بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه بازدید کردند. این تور رسانه‌ای با هدف نمایش روند بازسازی مناطق تخریب شده برگزار شد، خبرنگاران از مهم‌ترین پروژه‌های ساختمانی در حال اجرا بازدید کردند. مسئولان حاضر در این بازدید بر تسریع روند بازسازی و ارائه خدمات به ساکنان این مناطق تأکید کردند. بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و مسکن از اولویت‌های اصلی در این مناطق اعلام شده است. هم اکنون عملیات تعمیرات جزئی خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه، که نیمی از واحد‌های آسیب‌دیده را شامل می‌شود، به پایان رسیده است. به گفته معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران تعمیرات متوسط که قریب به ۲۳۰۰ واحد را شامل می‌شود، تقریباً به مرحله تعیین تکلیف نهایی رسیده و فرآیند‌های بازسازی آنها آغاز شده است.

عکاس : علیرضا اسماعیلی