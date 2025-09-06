به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ ابراهیم عطایی، آتش نشان ورزشکار گیلانی موفق شد در یک چالش بی‌سابقه، رکورد ملی دویدن ۲۴ ساعته را با پوشیدن جلیقه ۵ کیلوگرمی در تاریخ ورزش ایران به ثبت برساند.

ابراهیم عطایی که از ساعت ۱۱ و ۲۰ دقیقه دیروز با پوشیدن جلیقه ۵ کیلوگرمی این چالش را آغاز کرده بود، امروز پس از ۲۴ ساعت دویدن پیوسته، مسافت ۱۱۱ کیلومتر و ۴۹۰ متر را در هوای گرم و شرجی طی کرد و توانست در تاریخ ورزش ایران، این رکورد بی سابقه را ثبت کند.

هادی رضایی رئیس کمیته رکورد‌های ملی ایران ، ضمن تبریک به این ورزشکار گیلانی گفت: این رکورد برای نخستین بار در ایران با پوشیدن جلیقه ۵ کیلوگرمی طراحی شده بود و ابراهیم عطایی با پشتکار مثال‌زدنی توانست این چالش سخت را به پایان برساند.

ابراهیم عطایی هم در پایان این رکورد تاریخی با شکرگذاری از خداوند گفت: این موفقیت را به ایران، به ویژه به استان گیلان تقدیم می‌کنم و از تمام کسانی که در این مدت از من حمایت کردند، سپاسگزارم.

این دستاورد بزرگ به عنوان یک رکورد ملی در فدراسیون ورزش‌های همگانی به ثبت رسید و مورد تایید کمیته رکورد‌های ملی ایران قرار گرفت.