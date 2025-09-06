امروز در پاکستان سالروز ولادت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و آغاز هفته وحدت با شکوه و احترام ویژه برگزار شد؛ در سراسر این کشور کاروان‌های شادی و محافل نعت، فضا را عطرآگین کرده و همزمان آغاز هفته وحدت با استقبال شیعیان از کاروان‌های اهل‌سنت همراه شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، امروز شنبه مصادف با ۱۲ ربیع الاول در پاکستان مسلمانان اهل سنت سالروز ولادت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) را با شکوهی کم‌نظیر و احترام عمیق مذهبی گرامی داشتند.

این روز با شلیک ۳۱ گلوله توپ در پایتخت و ۲۱ گلوله در مراکز ایالت‌های این کشور آغاز شد و شهر‌های مختلف از لاهور تا پیشاور غرق در چراغانی و پرچم‌های سبز شد. در مساجد، بازار‌ها و میادین محافل نعت و دعا برای پیشرفت، امنیت و وحدت امت اسلامی برپا شد و کاروان‌های شادی میلاد پیامبر (ص) در خیابان‌ها به حرکت درآمدند.

همزمان آغاز هفته وحدت با حضور و استقبال گرم شیعیان از کاروان‌های شادی اهل‌سنت در مناطق مختلف شهر‌ها همراه شد که جلوه‌ای از همدلی و برادری میان مسلمانان پاکستان را به نمایش گذاشت. دولت پاکستان نیز برای این روز تاریخی تدابیر امنیتی گسترده‌ای در نظر گرفت و در برخی مناطق بلوچستان، خدمات تلفن همراه و اینترنت نیز به طور موقت قطع شد.

«آصف زرداری» رئیس جمهور پاکستان در پیام خود این روز را روز شادی، عشق و تجدید عهد بر عمل به تعالیم نبوی دانست و بر ضرورت بازگشت به اصول عدل، رحمت، اخوت و صلح پیامبر گرامی اسلام تاکید کرد.

«شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز در پیام جداگانه‌ای گفت: ولادت پیامبر (ص) ظلمت‌ها را به نور بدل کرد و برای انسانیت راه‌های نوینی از عدالت، رحمت، مساوات و وحدت گشود. این جشن‌ها با محافل نعت، دعا و همبستگی مذهبی حال و هوای معنوی کم‌سابقه‌ای را در سراسر پاکستان رقم زد و جلوه‌ای روشن از وحدت امت اسلامی را به تصویر کشید.