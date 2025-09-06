اسناد مالکیت اهالی روستای لاورده کنگان تحویل شد

همزمان با هفته وحدت، رئیس کل دادگستری استان بوشهر با حضور در روستای لاورده شهرستان کنگان، اسناد مالکیت منازل اهالی این روستا را به آنها تقدیم کرد.