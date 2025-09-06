بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیین اهدای اسناد مالکیت اهالی روستای لاورده شهرستان کنگان با حضور مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر برگزار شد.
در این مراسم، اسناد مالکیت منازل روستاییان که سالها بدون سند رسمی بودند، پس از انجام مراحل کارشناسی و نقشهبرداری از سوی کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان، بهطور رسمی به مردم تحویل داده شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این آیین ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، خدمت به مردم را افتخاری بزرگ برای دستگاه قضایی و ادارههای مرتبط دانست و گفت: این اقدام ارزشمند در راستای اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم انجام شد و امروز شاهد آن هستیم که اهالی روستای لاورده پس از سالها انتظار، اسناد مالکیت منازل خود را دریافت کردند.
مهدی مهرانگیز افزود: حضور در بین مردم و پیگیری مشکلات آنها از دستورهای حجتالاسلام والمسلمین اژهای ریاست قوه قضاییه است که به توصیه وی، امروز در خدمت مردم شریف روستا هستیم.
وی با قدردانی از تلاشهای جهادی کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان، اظهار کرد: کارکنان این اداره با حضور مستقیم در روستا، بدون دریافت هیچگونه هزینه از مردم، عملیات نقشهبرداری و آمادهسازی اسناد را انجام دادند که این اقدام نمونهای بارز از خدمترسانی بیمنت به مردم است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین از محمدرضا بزرگمهر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر به دلیل پشتیبانی و مدیریت جهادی در تحقق این طرح تقدیر و بیان کرد: این حرکت ارزشمند نشان میدهد که با همت و تلاش کارکنان خدوم، میتوان بخشی از مشکلات دیرینه مردم را برطرف و رضایتمندی آنان را فراهم ساخت.
وی در ادامه با اشاره به نقش مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر حدنگاری زمینهای استان بوشهر تأکید ویژهای داشته و تا کنون برای حل مسائل و مشکلات ثبتی استان پنج بار به بوشهر سفر کردهاند که با پیگیریهای ایشان، زمینه آمادهسازی و صدور این اسناد فراهم شد.
همچنین میز خدمت دستگاه قضایی استان با حضور مردم روستا برپا شد که در این نشست، رئیس کل دادگستری استان دستورهای لازم را در خصوص مسائل قضایی، اشتغال، آلایندگی و سایر مطالبات مردمی صادر کردند.