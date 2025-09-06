به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رویداد ملی دوچرخه‌سواری رشته کوهستان با حضور برترین ورزشکاران کشور در منطقه گرماپشته تنکابن برگزار شد و با معرفی قهرمانان رشته‌های کراس کانتری و دانهیل در رده‌های سنی مختلف به پایان رسید.

در این مسابقات، دوچرخه‌سواران در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان در دو رشته تخصصی کراس کانتری و دانهیل به رقابت پرداختند.

در بخش کراس کانتری، نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:

در رده بانوان جوان، ستاره کریم‌زاده مقام نخست را کسب کرد، حسنا زارعی دوم شد و عسل صالحی در جایگاه سوم ایستاد. در رده بزرگسالان بانوان، فاطمه عباسی به مقام اول رسید، نسترن فرجی دوم شد و مبینا اسعدی سوم شد.

در بخش آقایان، علی نوین‌سالاری در رده نوجوانان قهرمان شد، امیرحسین میرزایی و محمدحسن دلیری به ترتیب دوم و سوم شدند. در رده جوانان، پارسا برخورداری، علی خلیلی و مسیحا عطائی‌فر به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و سارنگ شمس چهارم شد.

در رده امید، علیرضا اصانلو، سینا ربیعی و سید بنیامین موسوی در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند و صابر محمدی چهارم شد. در رده بزرگسالان، فرشید صلاحیان قهرمان شد، فراز شکری دوم شد و علیرضا صفری سوم شد. امیرحسین زجاجی، سینا امیر اعلائی و نیما جمشیدی نیز به ترتیب چهارم تا ششم شدند.

در رشته دانهیل نیز رقابت‌ها با هیجان خاصی دنبال شد. در بخش بانوان، نیوشا میری مقام نخست را کسب کرد، سمیه داودآبادی فراهانی دوم شد و ملیکا کاتوزی سوم شد.

در رده جوانان آقایان، امیر آقایی، مهدی پورجبرئیل و سامان سلطانی به ترتیب اول تا سوم شدند و ایلیا اسدی چهارم شد. در رده امید، متین خورسند غفاری، سید امیرعلی ذالفقاری و محمدرضا حاتمی در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند و رسول ابراهیمی چهارم شد.

در رده بزرگسالان، حسین زنجانیان قهرمان شد، طاها قابلی دوم شد و امین نجفی سوم شد. علیرضا خندان، آیدین صرافی و پوریا متقیان نیز به ترتیب چهارم تا ششم شدند.