به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر علوم در جریان بازدید از دانشگاه صنعتی شیراز در خانه فرهنگ این دانشگاه حضور یافت و به تماشای بخشی از نمایش دانشجویان نشست.

دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان اولین دانشگاه صنعتی در منطقه جنوب کشور با رویکرد کلی تحصیلات تکمیلی و توجه ویژه به صنعت یکی از مراکز مهم آموزش علوم مهندسی در جنوب کشور محسوب می‌شود.

این دانشگاه با قدمت بیش از ۴۰ سال (شروع به کار بعنوان دانشکده صنعت الکترونیک در سال ۱۳۴۷) به تربیت نیرو‌های کارآمد و مورد نیاز جامعه صنعتی پرداخته است.

امکانات آموزشی و پژوهشی بسیار مناسب و اساتید مجرب و کارآزموده علمی و صنعتی موجب شد که این دانشکده درسال ۱۳۸۳ به دانشگاه صنعتی شیراز ارتقا یابد.

این دانشگاه، شامل دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشکده ریاضی، دانشکده فیزیک، دانشکده شیمی، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز می‌باشد که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فعال می‌باشند.

این دانشگاه با ماموریت و چشم انداز تعریف شده در زمره دانشگاه‌های نسل سوم و کارآفرین قرار دارد.

مهارت آموزی و کارآفرینی، ارتباط با صنایع مختلف، ارائه خدمات فنی و مهندسی به صنعت و تحقیق و توسعه از اولویت‌های اصلی این دانشگاه است



وزیر علوم وارد شیراز شد

حسین سیمایی‌صراف ظهر امروز برای حضور در مراسم اجرای کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در محوطه تاریخی تخت‌جمشید، با استقبال حسینعلی امیری استاندار فارس وارد فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز شد.

ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به مناسبت صدمین سالگرد فعالیت خود، شامگاه شنبه ساعت ۱۹ در تخت‌جمشید برنامه اجرا خواهد کرد.

این کنسرت با حضور حدود یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر داخلی و خارجی برگزار می‌شود و چندین رسانه و گروه رسانه‌ای بین‌المللی نیز این رویداد فرهنگی را پوشش می‌دهند.

پیش از این نیز سفرا و نمایندگان دیپلماتیک ۱۷ کشور و ژانا آندریاسیان وزیر آموزش، دانش، فرهنگ و ورزش ارمنستان برای حضور در این مراسم وارد شیراز شده بودند.