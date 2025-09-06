رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهاجرت نخبگان کشور‌های اسلامی به کشور‌های اروپایی و غربی را چالش اصلی جهان اسلام نام برد و بر ضرورت بهره گیری از تدابیر خاصی به منظور نگهداشت نخبگان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس سروش در نشست شورای مشورتی بنیاد مصطفی (ص) که امروز ۱۵ شهریور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد اظهار کرد: به دلیل میزبانی دانشگاه ما، در این نشست حضور یافتم و از ارائه‌های علمی که صورت گرفت استفاده کردم. محور اصلی مباحث در این نشست، پیشرفت علم و فناوری در کشور‌های اسلامی و موانع پیش‌روی آن بود.

وی گفت: ارائه‌ها بسیار آموزنده بود و نشان داد که چرا کشور‌های اسلامی در برخی حوزه‌های علمی عقب‌مانده‌اند. دانشگاه‌ها ابزار‌هایی در اختیار دارند که می‌تواند این چالش‌ها را پیگیری کند، اما تحقق نتایج آن زمان‌بر است.

سروش ادامه داد: به نظر من، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید انجام دهیم این است که نخبگان خود را در داخل کشور حفظ کنیم. همان‌طور که اکثر ارائه‌دهندگان اشاره کردند، مهاجرت نیرو‌های نخبه از کشور‌های اسلامی به اروپا و آمریکا یکی از چالش‌های جدی است. این افراد سرمایه‌های ارزشمندی هستند که باید برای جلوگیری از خروج آنها راهکار بیندیشیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه کشور نیز با این چالش مواجه است، خاطرنشان کرد: برای رفع این موانع می‌توان از چارچوب‌های همکاری مانند تفاهم‌نامه‌های علمی بین‌المللی و برنامه‌هایی نظیر اراسموس پلاس بهره گرفت تا بستر همکاری و تبادل علمی فراهم شود.

وی ادامه داد: رقابت علمی و انگیزه‌های بین‌المللی در جهان رو به افزایش است و لازم است کشور‌های اسلامی در این مسیر فعال‌تر عمل کنند. خوشبختانه این اجلاس با حضور کشور‌های مختلف برگزار شد و امیدوارم در سال‌های آینده تعداد بیشتری از کشور‌ها به آن بپیوندند.