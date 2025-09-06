پخش زنده
امروز: -
سفیر اندونزی در ایران، خواستار ایجاد فرصتهای همکاری بیشتر بین مراکز علمی دو کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای رولیان شاسومیرات در حاشیه بازدید از دانشگاه حضرت معصومه (س) قم ضمن ابراز خرسندی از حضورش در قم و آشنایی با ظرفیتهای این دانشگاه گفت: تبادل اطلاعات، تلاش برای ایجاد فرصتهای همکاری بیشتر بین دو کشور، بویژه مراکز علمی مهمترین هدفش از سفر به قم بوده است.
رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) هم با تاکید بر ارتباط بیش از پیش این دانشگاه با دانشگاههای کشور اندونزی افزود: این دیدار تعاملات علمی بیشتر در زمینههای مقالات و کنفرانسهای حضوری و غیرحضوری بین دو کشور را فراهم خواهد کرد.
خانم مریم بردبار با ارائه عملکرد دانشگاه حضرت معصومه (س) به تحصیل هزار و ۶۰۰ دانشجو در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: ۱۳۰ نفر از دانشجویان در بخش بینالملل هستند.
وی افزود: این دانشگاه با ۱۲۰ عضو هیئت علمی در رتبهبندی isc در میان دانشگاههای زیر ۲۰ سال در سرانه مقاله رتبه اول را دارد و هر سال تعدادی از پژوهشگرهای برتر استانی و کشوری از میان اساتید این دانشگاه در قسمت پژوهش انتخاب میشوند.
رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) برگزاری دورههای آموزش زبان فارسی، راه اندازی مجلات پژوهشی به صورت مشترک و استفاده از ظرفیتهای اساتید در طرحهای پژوهشی را از دیگر محورهای ارتباطی میان دانشگاه حضرت معصومه (س) و دانشگاه کشور اندونزی بر اساس امضای تفاهم نامه منعقد شده سال گذشته بین دو کشور بیان کرد.
سفیر اندونزی در ایران در ادامه از نمایشگاه محصولات علمی و کارگاهی دانشجویان این دانشگاه بازدید کرد.