مدیرکل راه و شهرسازی استان با حضور در بخش خبری صبحدم به تشریح وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در استان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،مدیرکل راە و شهرسازی کردستان مشکلات تأمین زمین را از چالش‌های اصلی پیش روی اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان عنوان کرد.

الیاسی اظهار داشت: عمده اراضی مورد نیاز، کاربری کشاورزی یا جنگلی دارند که تغییر نوعیت آنها مستلزم همکاری دستگاه‌های متعدد از جمله جهاد کشاورزی و محیط زیست است.

وی افزود: از دیگر چالش‌های حوزە مسکن ملی، تأمین مالی زیرساخت‌ها است و تاکنون ۲۸۰ میلیارد تومان به دستگاه‌های خدمات‌رسان پرداخت شده است، اما این مبلغ برای رفع کامل مشکلات کافی نیست و نیاز به حمایت مالی بیشتری داریم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان عنوان کرد: از ۳۶ هزار و ۷۸۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن،۱۲ هزار و ۸۰۰ واحد به سنندج اختصاص دارد.

الیاسی همچنین با اشاره به رویکرد جدید در ساخت‌وساز ادامه داد به جای احداث مجتمع‌های بزرگ، قطعات زمین آماده و به متقاضیان واگذار می‌شود تا خودشان مدیریت ساخت را بر عهده بگیرند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان از ایجاد ظرفیت جدید مسکونی در شهر‌های مختلف خبر داد و افزود: در سنندج، با الحاق ۲۰۰ هکتار زمین، ظرفیت ساخت ۶ تا ۸ هزار واحد فراهم شده است و در سقز نیز امکان ساخت ۸ هزار واحد دیگر فراهم شده است.

