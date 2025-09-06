به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردارمحمدقاسم طرهانی اظهار داشت: در پی وصول چندین فقره شکوائیه از دادسرای عمومی قزوین مبنی بر کلاهبرداری ۲ برادر از طریق خرید شرکت و ضایعات شرکت‌ها در استان‌های قزوین و اصفهان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس اگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بعد از تحقیقات ابتدایی و اخذ اظهارات شکات مشخص شد، متهمان با استفاده از ترفند‌های مجرمانه در معاملات خود مبلغی بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان از مال باختگان کلاهبرداری و متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: ماموران با اقدامات اطلاعاتی گسترده و استفاده از شگرد‌های پلیسی این ۲ برادر را در مخفیگاه خود در شهر تهران دستگیر و به پلیس آگاهی استان قزوین منتقل کردند.

سردارطرهانی با بیان اینکه متهمان پس از ارائه مدارک و مستندات به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از ۳۰ نفر در استان‌های قزوین و اصفهان اعتراف کردند، تصریح کرد:متهمان پس از تکمیل پرونده و تحویل به مرجع قضائی با قرار صادره روانه زندان شد.