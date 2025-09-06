پویش مردمی "همه حاضر" با هدف حمایت از دانش آموزان نیازمند تحت پوشش بهزیستی به طور رسمی در مازندران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: پویش مردمی "همه حاضر" با هدف حمایت از دانش آموزان نیازمند تحت پوشش بهزیستی استان به طور رسمی در سراسر استان آغاز به کار کرد.

فریبا بریمانی، با اعلام این خبر بر این موضوع تاکید کرد که هیچ دانش آموزی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل محروم بماند.

وی آموزش را موتور محرک توسعه دانست و افزود: سرمایه‌گذاری بر روی تحصیل کودکان در واقع سرمایه گذاری برای آینده درخشان‌تر کل استان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

بریمانی با اشاره به روحیه بخشندگی مردم مازندران گفت: مردمان دیار علویان همواره پیشگام در عرصه نیکوکاری بوده‌اند. اکنون نیز منتظریم تا با هدیه یک بسته لوازم تحریر، شادی بازگشت به مدرسه را در چشمان فرزندان این سرزمین دوچندان کنند.

مدیرکل بهزیستی مازندران ادامه داد: مردم و خیرین می‌توانند وسایل و ملزومات آموزشی را به ادارات بهزیستی در شهرستان‌ها یا موسسات خیریه تحت پوشش این اداره کل تحویل دهند تا بدست دانش آموزان نیازمند برسد.

هم استانی‌های عزیز همچنین می‌توانند کمک‌های مالی خود را به شماره حساب: ۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸ و یا شماره کارت:۰۱۰۴-۸۶۳۱-۹۵۷۰-۶۳۶۷ (بنام مشارکت‌های مردمی بهزیستی مازندران) واریز نمایند.

با این اقدام جمعی، مازندران یکپارچه ثابت می‌کند که در آغاز سال تحصیلی جدید، "همه" برای حمایت از آینده سازان ایران "حاضر" هستند.