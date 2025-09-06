پخش زنده
نجف اشرف با نصب کتیبه، پرچم محمد مصطفی (ص) و گل آرایی با گلهای طبیعی، حال و هوای محمدی (ص) گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر امام علی (ع) در نجف اشرف به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با شاخههای گل طبیعی تزیین شد.
همچنین کتیبه پیامبر اسلام (ص) در حرم امیرالمومنین (ع) نصب و پرچم محمد رسول الله (ص) بر فراز گنبد حرم علوی (ع) برافراشته شد.
این مراسم با تشریفاتی خاص و در آستانه میلاد حضرت محمد (ص) با حضور خادمان حرم برگزار و حرم علوی برای برگزاری جشنهای وحدت و میلاد حضرت رسول (ص) آماده شد.