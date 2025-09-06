پخش زنده
امروز: -
در قالب بیست و یکمین یادواره عارف نامی کُرد سید بهاء الدین شمس قریشی بزرگترین مولودیخوانی کشور فردا در سنندج برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس حوزه هنری استان اظهارداشت: این آیین معنوی فردا مصادف با ۱۴ ربیع الاول میلاد فخر عالم حضرت محمد (ص) و سومین روز هفته وحدت از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در مسجد قبای سنندج برگزار میشود.
فرهادی اجرای مولودیخوانی توسط تربیتشدگان خانقاههای کردستان و دو گروه از اقلیم کردستان عراق و تجلیل از جمعی از علما و اهل طریقت و عرفان و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره سید بهاء الدین شمس قریشی را مهمترین برنامههای این دوره از یادواره خواند.
مرحوم سید بهاء الدین شمس قریشی عارف و مولودی خوان بزرگ نامی کُرد، تألیفاتی از جمله معراج نامه، مولودنامه، شمس العقائد و دیوان شعر از خود بر جای گذاشته است.
شمس قریشی در سال ۱۳۶۵ هجری قمری مصادف با ۱۳۲۲ هجری شمسی در سن ۷۲ سالگی در سنندج به لقاء الله پیوست و در آرامستان «تایله» این شهر به خاک سپرده شد.