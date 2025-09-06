رئیس مرکز تخصصی نوآوری و توسعه فناوری مدیریت مصرف انرژی گفت: میزان مصرف برق کولر‌های BLDC ۴۰ درصد کمتر از کولر‌های آبی رایج و حدود ۸۰ درصد کمتر از کولر‌های گازی و مصرف آب این کولر‌ها نیز حداقل ۱۵ درصد کمتر از کولر‌های آبی رایج است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما سهراب امینی ولاشانی رئیس مرکز تخصصی نوآوری و توسعه فناوری مدیریت مصرف انرژی در گفت‌وگو با پاون، درخصوص تفاوت کولرهای BLDC با کولرهای آبی وگازی گفت: در واقع به جای عبارت کولرهای BLDC بهتر است از عبارت دقیق‌تر کولرهای آبی با موتور BLDC استفاده کنیم. کولرهای BLDC در واقع کولرهای آبی هستند که به جای موتورهای القایی در آنها از موتورهای پربازده BLDC استفاده می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت کلی کولرها ادامه داد: سیستم‌های خنک‌کننده به دو نوع آبی و گازی تقسیم می‌شوند که در کولرهای آبی از تبخیر آب برای خنک کردن هوا و در کولرهای گازی از خاصیت تبرید گاز مبرد استفاده می شود و اصطلاح گازی به علت استفاده از گاز مبرد (یخچالی) در آنها است.

امینی درباره مزیت کولرهای BLDC گفت: مصرف برق این کولرها حدود 40 درصد کمتر از کولرهای آبی با موتورهای رایج القایی است. این دسته از کولرها قابلیت تنظیم پیوسته سرعت را در قیاس با کولرهای رایج (صرفا با تنظیم در دورهای کند و تند) را دارند، که این مسئله نیز منجر به کاهش بیشتر مصرف انرژی می‌شود.

وی درپاسخ به میزان مصرف آب و برق این دسته از کولرها به نسبت کولرهای آبی با موتورهای القایی افزود: میزان مصرف برق این کولرها 40 درصد کمتر از کولرهای آبی رایج و مصرف آب این کولرها نیز حداقل 15 درصد کمتر از کولرهای آبی رایج است. این مورد را هم در نظر داشته باشید که عموما در واحدهای مسکونی بیش از یک کولر گازی استفاده می‌شود اما کولرهای آبی قابلیت توزیع هوا با کانال کشی را دارند.

رئیس مرکز تخصصی نوآوری و توسعه فناوری مدیریت مصرف انرژی با اشاره به تفاوت قیمتی این کولرها نیز گفت: با توجه به این که در فناوری کولرهای آبی با موتور BLDC برای کنترل موتور از درایو استفاده می‌شود لذا قیمت آنها حدودا دو برابر قیمت کولرهای آبی رایج بوده اما قیمت این کولرها 50 درصد کمتر از کولرهای گازی است.

وی درپایان درپاسخ به اینکه با توجه به قیمت نسبتا بالای این کولرها آیا تسهیلات خاصی به منظور ایجاد انگیزه برای خرید توسط دولت یا وزارت نیرو ارائه می شود؟ گفت: برهمین اساس شرکت توانیر و صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور توسعه ظرفیت تولید این فناوری‌ها 800 میلیارد تومان تسهیلات از منابع خود را به تولید کنندگان موتورهای BLDC و درایو پرداخت کرده‌اند. علاوه بر این اخیرا تسهیلاتی برای توسعه بازار این فناوری در نظر گرفته شده است که مهم ترین آن اعطای تسهیلات لیزینگ با هدف جایگزین کردن موتور BLDC بجای موتور القائی در کولرهای آبی است که این طرح با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک ملت در حال اجراست.