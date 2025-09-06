پخش زنده
در هفته دوم شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۷۴۴ میلیارد تومان سود به حساب یک میلیون و ۲۹۴ هزار سهامدار از طریق اطلاعات سامانه سجام واریز شد که این پرداخت شامل سودهای جاری، سنواتی و حق تقدم ۲۱ ناشر بورسی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپردهگذاری مرکزی اعلام کرد: در هفته دوم شهریور ماه سال جاری، بیش از ۷۴۴ میلیارد تومان سود نقدی، سنواتی و حق تقدم از طریق اطلاعات سامانه هوشمند سجام به حساب یک میلیون و ۲۹۴ هزار سهامدار واریز شده که نشاندهنده کارآمدی و سرعت این سامانه در تسهیل فرآیندهای مالی بازار سرمایه است.
واریز سود ۲۱ ناشر بورسی گامی دیگر در مسیر تحول دیجیتال بازار سرمایه و افزایش شفافیت و دسترسپذیری برای سرمایهگذاران محسوب میشود. از مجموع کل پرداختیها، ۱۳ شرکت اقدام به واریز سود جاری و ۸ ناشر دیگر نیز سود سنواتی و حق تقدم خود را پرداخت کردند.
واریز سود جاری ۱۳ شرکت
این گزارش میافزاید: در هفته دوم شهریور ماه امسال، ۱۳ شرکت، سود جاری ۶۷۴ هزار و ۹۹۹ سهامدار که شامل ۴۰۶ میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان میشود را به حساب بانکی آنها واریز شد.
واریز سود سنواتی و حق تقدم ۸ ناشر
گفتنی است: در این بازه زمانی، ۸ ناشر سود سنواتی ۶۱۹ هزار و ۶۰۶ سهامدار که شامل ۳۳۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان میشود را توسط سپردهگذاری مرکزی پرداخت کردند.
رشد پایدار پرداخت سود
پرداخت سود به صورت متمرکز از طریق سامانه سجام، روندی است که در ماههای اخیر شتاب چشمگیری به خود گرفته است. بررسی آمارها نشان میدهد که این روند، از ابتدای سال ۱۴۰۴ رشدی چشمگیر داشته و در مجموع ۵ ماهه نخست سال، بیش از ۵۰ همت سود به حساب بیش از ۲۲ میلیون سهامدار واریز شده است. در حالی که در فروردین ماه ۲.۸ هزار میلیارد تومان سود به ۱.۸ میلیون سهامدار پرداخت شده بود، این رقم در تیر ماه به ۶.۸ هزار میلیارد تومان برای ۴.۴ میلیون سهامدار و در مرداد ماه با جهشی بزرگ به ۳۰ هزار میلیارد تومان برای ۱۰.۵ میلیون سهامدار رسید.
حلقه مفقوده شفافیت مالی
رشد چشمگیر واریز سود به صورت متمرکز از طریق اطلاعات سامانه سجام، تنها یک آمار مالی نیست، بلکه نشاندهنده یک تحول ساختاری در بازار سرمایه ایران است. پیش از این، سهامداران برای دریافت سود خود باید به بانکهای مختلف مراجعه میکردند یا منتظر واریزهای پراکنده میشدند که این فرآیند علاوه بر اتلاف وقت و انرژی، باعث سرگردانی سرمایهگذاران خرد و در نتیجه، رسوب بخشی از نقدینگی در سیستم مالی میشد.
سامانه سجام با یکپارچهسازی اطلاعات، این فرآیند پیچیده را به یک عملیات ساده، سریع و مطمئن تبدیل کرده است. پرداخت ۷۴۴ میلیارد تومان به بیش از ۱.۲ میلیون سهامدار در یک هفته، گواهی بر این مدعا است.