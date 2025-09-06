پخش زنده
معاون وزیر نفت با اشاره به اهمیت پلیمرها در توسعه این صنعت تأکید کرد: همزمان با گسترش ظرفیتهای تولید، بحران جهانی آلودگی پلاستیک نیز به یک چالش جدی برای کشورها تبدیل شده و ایران هم رویکردی متوازن میان توسعه صنعتی و تعهدات زیستمحیطی را در پیش گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ظرفیت کل صنعت پتروشیمی کشور حدود ۱۰۰ میلیون تن است و طبق برنامه هفتم توسعه این رقم باید به ۱۳۱ میلیون تن برسد. با این حال، تنها حدود ۱۰ درصد این ظرفیت به تولید پلیمر اختصاص یافته است، در حالی که ارزش واقعی صنعت در همین بخش نهفته است.
همچنین به گفته حسن عباسزاده اهمیت پلیمرها در توسعه این صنعت، همزمان با گسترش ظرفیتهای تولید، بحران جهانی آلودگی پلاستیک نیز به یک چالش جدی برای کشورها تبدیل شده و ایران نیز رویکردی متوازن میان توسعه صنعتی و تعهدات زیستمحیطی را در پیش گرفته است.
