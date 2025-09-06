به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سلماس از افزایش برداشت پسته از باغات این شهرستان خبر داد و گفت: سلماس دارای ۲۰۰ هکتار باغ پسته است که از این میزان، ۱۰۰ هکتار آن بارور می‌باشد.

منافی با اشاره به تولید سالانه ۴۰ تن پسته در این منطقه، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری شاهد افزایش ۱۵ درصدی در میزان تولید پسته باشیم.

وی همچنین از برنامه‌ریزی‌های جهاد کشاورزی برای تقویت تولید در این بخش خبر داد و افزود: امسال به دلیل شرایط مناسب اقلیمی، برداشت پسته از باغات این شهرستان به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت.

علی علایی، فرماندار سلماس، نیز در این زمینه گفت: حمایت از کشاورزانی که در کاشت محصولات کم‌آب‌بر مانند پسته و سایر گیاهان مشابه فعالیت می‌کنند، از اولویت‌های ماست. در این راستا، برنامه‌هایی برای تسهیل شرایط تولید و بازاریابی این محصولات در نظر گرفته شده است.

این افزایش برداشت می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی در این منطقه و حمایت از کشاورزان باشد.