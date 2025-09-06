پخش زنده
فرمانده انتظامی جهرم از شناسایی و بازداشت قاتل مرد ۴۳ ساله خبر داد که در جریان یک نزاع در پارک دلگشا مجروح و جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ علیاصغر محمدپور فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: مأموران پس از دریافت گزارش مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ بلافاصله به محل نزاع در پارک دلگشا اعزام شدند.
وی افزود: بررسیها نشان داد که دو نفر درگیر شدهاند و فرد ۴۳ ساله بر اثر اصابت چاقو مجروح و به بیمارستان منتقل شد، اما صبح امروز جان خود را از دست داد.
فرمانده انتظامی جهرم ادامه داد: قاتل ۲۵ ساله پس از اقدامات اطلاعاتی و پلیسی شناسایی و بازداشت شد و به جرم ارتکابی اعتراف کرده است. تحقیقات تکمیلی برای مشخص شدن علت و انگیزه قتل ادامه دارد.
سرهنگ محمدپور از شهروندان خواست اختلافات شخصی و خانوادگی را از طریق مراجع قانونی پیگیری و با کنترل خشم از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.