به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی بردسکن گفت: با شکایت مالک یک واحد صنفی مبنی بر انسداد حساب بانکی‌اش و نیز تعدادی از شهروندان مبنی بر انتقال وجه نقد به حساب یک فرد کلاهبردار، پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس بردسکن قرار گرفت.

سرهنگ مهدی حسن‌زاده با توجه به چند وجهی بودن موضوع پرونده، افزود: در بررسی کارشناسان پلیس آگاهی و فتا، مشخص شد شخصی با ارائه رسید واریز وجه به حساب متصدی واحد صنفی، در قبال آن مقداری خشکبار خریداری کرده که بلافاصله حساب وی در استانی دیگر به عنوان برداشت غیر مجاز از حساب یک موسسه خیریه، مسدود شده است.

او ادامه داد: در راستای احقاق حق شهروندان بزه دیده، کارشناسان پلیس با هماهنگی مقام قضایی با بهره‌گیری از روش‌های علمی و تخصصی، متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک اقدام ضربتی در مخفیگاهش دستگیر و به منظور ادامه تحقیقات به مقر انتظامی هدایت کردند.

سرهنگ حسن‌زاده با اشاره به سوابق متعدد متهم در شهرستان بردسکن و سایر استان‌های کشور گفت: متهم که ابتدا منکر هرگونه جرمی بود، در مواجهه با ادله و مستندات جمع آوری شده توسط پلیس به ۵۴ فقره کلاهبرداری اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن با اشاره به غیر بومی بودن متهم و اسکان موقت او در یک منزل روستایی و کشف تعداد زیادی سیم کارت و گوشی همراه که در کلاهبردی‌هایش از آنها استفاده می‌کرده است، افزود: متهم به همراه پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام شد و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.