سرپرست زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ازتولید و توزیع حدود ۳۳۰ تن بذر اصلاحشده گندم و جو در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عسگر قنبری با اشاره به فعالیت سه شرکت تولید بذر اصلاحشده در لردگان، امام قیس و شهرکرد گفت: هستههای بذری جدیدترین ارقام بذر که در مؤسسات تحقیقاتی ثبت گواهی نهال و بذر کشور اصلاح میشوند، به استان منتقل شده و پس از بررسی و ارزیابی، وارد چرخه تولید بذر استان میشوند.
وی افزود: بسته بذری دیم شامل ۱۰ رقم و گندم آبی شامل ۷ رقم است که کشاورزان میتوانند با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه خود، بذر مناسب را انتخاب کنند.
سرپرست زراعت جهاد کشاورزی به تولید سالانه حدود ۶ هزار تن بذر اصلاحشده گندم و جو در استان اشاره کرد و افزود: این بذور با خلوص فیزیکی بالای ۹۸ درصد برخوردارند و با انجام عملیات سمزنی و بذر مالی، برای کشت آماده میشوند.