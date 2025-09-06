بیش از ۸۱ هزار تن گندم به ارزش ۱۶۶۵ میلیارد تومان از کشاورزان مازندرانی خریداری و بخش عمده‌ای از مطالبات آنان تسویه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدعلی رمضانی سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: بیش از ۸۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم به ارزش ۱۶۶۵ میلیارد تومان امسال از کشاورزان استان خریداری شده است.

او افزود: تاکنون ۱۵۸۲ میلیارد تومان معادل ۹۵ درصد مطالبات کشاورزانی که تا پایان مرداد محصول خود را به مراکز خرید تضمینی گندم تحویل داده و اسنادشان در سامانه بانک عامل ثبت شده، پرداخت گردیده است.

رمضانی گفت: مابقی مطالبات گندم‌کاران نیز پس از تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.