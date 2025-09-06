آئین تحلیف ۱۶ نفر از سردفتران جدید اسناد رسمی
همزمان با هفته وحدت، آیین تحلیف ۱۶ نفر از سردفتران جدید استان بوشهر با حضور مسئولان برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این آئین گفت: سردفتری کاری تاثیر گذار در ساختار حقوقی کشور است و شما اکنون در جایگاهی قرار گرفتهاید که اعتماد مردم و حاکمیت به شما گره خورده است.
مهدی مهرانگیز با تأکید بر اهمیت اخلاق، رعایت قانون و مردم داری در این حرفه، افزود: حفظ عدالت جز با داشتن تقوای الهی ممکن نیست و شما نقش مهمی در گره گشایی از مشکلات حقوقی مردم دارید.
وی بیان کرد: رئیس قوه قضائیه هم بارها در فرمایشات خود به روسای دادگستری و مقامات و کارکنان قضائی تاکید بر مردم داری و حفظ منافع عمومی میکنند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر هم دفاتر اسناد رسمی را یک نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه دانست که وظیفه تنظیم و ثبت معاملات، قراردادها و ثبت وکالت نامهها را بر عهده دارند.
محمدرضا بزرگمهر عنوان کرد: در استان بوشهر ۱۴۲ دفتر اسناد رسمی وجود دارد که در ۵ ماهه امسال ۹۳ هزار سند را تنظیم کردهاند.
وی همچنین آمار مشابه تنظیم سند ۵ ماهه سال گذشته را ۱۱۲ هزار سند عنوان کرد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: امسال ۲ هزار و ۲۰۰ واقعه ازدواج و ۸۸۰ واقع طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به ثبت رسیده است.
در پایان این آئین، احکام سردفتران جدید اهداء شد.