بررسی موضوع زن و خانواده در لایحه سازمان ملی مهاجرت
موضوعهای مربوط به لایحه سازمان ملی مهاجرت در نشستی با حضور مشاور رئیس مجلس و نمایندگان امور بانوان دستگاههای اجرایی بررسی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
در نشستی که امروز به منظور بررسی آثار و تبعات لایحه سازمان ملی مهاجرت به ریاست عطایی مشاور رئیس مجلس در امور بانوان با حضور تعدادی از نمایندگان امور بانوان دستگاههای اجرایی تشکیل شد برخی از خلاءهای قانونی مربوط به مادران ایرانی همسران اتباع و همچنین وضعیت تابعیت، اقامت و نیز بیمه، آموزش و مدارس آنها به بحث و بررسی گذاشته شد.
در این نشست کارشناسی که چند تن از نمایندگان زن مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس نیز حضور داشتند برخی از پیشنهادها از جمله موضوع توجه به مادران ایرانی و فرزندان آنان در این لایحه بررسی و نظرات کارشناسی ارائه شد.