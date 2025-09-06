مرکز شبه خانواده «حضرت جوادالائمه (ع)» به همت خیران نیشابوری، ساخته و افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره بهزیستی نیشابور در مراسم افتتاح این مرکز که صبح شنبه با حضور مسئولان استان و شهرستانی برگزار شد، گفت: زمین این مرکز به مساحت ۶۰۰ مترمربع توسط ورثه مرحوم «حاج غلامعلی قدیری»، از فرهنگیان فرهیخته نیشابور، اهدا شده است.

علی صدر ادامه داد: ساخت و تجهیز این مجموعه بزرگ با مشارکت «حاج حسین ترقی»، خیر سخاوتمند نیشابوری و دیگر خیران، با هزینه‌ای بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان انجام شده است.

او با اشاره به اینکه در این مرکز که ششمین مرکز شبه خانواده در نیشابور است، ۲۰ نفر از فرزندان ۱۳ سال به بالا به صورت شبانه‌روزی، اسکان، مراقبت، آموزش و نگهداری می‌شوند، افزود: این مجموعه دارای امکانات متعددی از جمله سالن ورزشی، سالن مطالعه، خوابگاه، سالن غذاخوری، مهمانسرا و سالن اجتماعات است.

صدر همچنین با بیان اهمیت توسعه مراکز شبه خانواده در شهرستان نیشابور گفت: هم اینک ۱۲۲ کودک خودسرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان قرار دارند.

رئیس اداره بهزیستی نیشابور با بیان نقش مهم خیران در ارائه خدمات بهزیستی اظهار داشت: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد خدمات ارائه شده به جامعه هدف بهزیستی، توسط خیران عزیز تأمین می‌شود و سهم سازمان کمتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد است.

او درباره کمک‌های نقدی خیران نیشابوری گفت: سال گذشته خیران بیش از یک میلیارد تومان به بهزیستی شهرستان نیشابور به صورت نقدی کمک کردند که این میزان در چهار ماهه اول امسال به هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و هم اینک نیشابور در جذب کمک‌های مردمی در سطح استان، رتبه دوم را داراست.

وی در پایان تأکید کرد: همکاری و همدلی خیران با اداره بهزیستی نقش بسیار مؤثری در بهبود شرایط کودکان و خانواده‌های تحت پوشش دارد و افتتاح این مرکز جدید، گام مهمی در حمایت از فرزندان نیازمند در نیشابور است.