به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیته لیوان چینی فسا گفت: لیوان چینی یکی از ورزش‌های همگانی پرطرفدار در بین دانش‌آموزان است که علاوه بر نشاط و هیجان، باعث تقویت مهارت‌های ذهنی، حرکتی و قدرت تصمیم‌گیری سریع آنها می‌شود.

سلیما نیان افزود: این مسابقات سالانه در چهار مرحله و با حضور رده‌های مختلف سنی، با نظارت کمیته لیوان چینی اداره ورزش و جوانان فسا برگزار می‌شود و تاکنون ورزشکاران این رشته موفق به کسب مقام‌های استانی و کشوری شده‌اند.

وی ادامه داد: در این دوره، ۵۰ دانش‌آموز به رقابت پرداختند و به هر سه نفر از برگزیدگان در هر گروه سنی حکم قهرمانی و مدال اهدا شد.

رئیس کمیته لیوان چینی فسا خاطرنشان کرد: این ورزش ذهنی-حرکتی تعامل بین دو نیمکره مغز را افزایش داده و به یادگیری درسی و زندگی روزمره دانش‌آموزان کمک می‌کند.

نیان گفت: برگزیدگان این مسابقات تابستانی فرصت حضور در رقابت‌های استانی را نیز خواهند داشت.