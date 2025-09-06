پخش زنده
مسابقه تابستانی لیوان چینی با حضور ۵۰ دانشآموز در فسا برگزار شد و برگزیدگان برای حضور در رقابتهای استانی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیته لیوان چینی فسا گفت: لیوان چینی یکی از ورزشهای همگانی پرطرفدار در بین دانشآموزان است که علاوه بر نشاط و هیجان، باعث تقویت مهارتهای ذهنی، حرکتی و قدرت تصمیمگیری سریع آنها میشود.
سلیما نیان افزود: این مسابقات سالانه در چهار مرحله و با حضور ردههای مختلف سنی، با نظارت کمیته لیوان چینی اداره ورزش و جوانان فسا برگزار میشود و تاکنون ورزشکاران این رشته موفق به کسب مقامهای استانی و کشوری شدهاند.
وی ادامه داد: در این دوره، ۵۰ دانشآموز به رقابت پرداختند و به هر سه نفر از برگزیدگان در هر گروه سنی حکم قهرمانی و مدال اهدا شد.
رئیس کمیته لیوان چینی فسا خاطرنشان کرد: این ورزش ذهنی-حرکتی تعامل بین دو نیمکره مغز را افزایش داده و به یادگیری درسی و زندگی روزمره دانشآموزان کمک میکند.
نیان گفت: برگزیدگان این مسابقات تابستانی فرصت حضور در رقابتهای استانی را نیز خواهند داشت.