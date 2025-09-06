پخش زنده
معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه تهران، فراخوان جذب مبلغان طرح امین را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حوزه علمیه استان تهران در نظر دارد برای سال تحصیلی جدید، مبلغان و مبلغههای جوان و فعال را برای حضور در مدارس و اجرای طرحهای فرهنگی و تبلیغی، جذب کند.
از مزایای شرکت در این طرح توفیق انجام رسالت طلبگی و تبلیغ دانشآموزی، پرداخت حقالزحمه تبلیغی، هماهنگی با آموزش و پرورش و معرفی مدرسه برای تبلیغ دانشآموزی از طرف معاونت تبلیغ استان تهران، فعال شدن پرونده در مرکز خدمات و اتصال شهریه و بیمه مرکز خدمات، امکان غیرحضوری شدن دروس حوزوی (ویژه برادران)، استفاده از دورههای آموزشی و مهارتی هدفمند و کاربردی، اولویت در بهکارگیری در دیگر طرحها و مأموریتهای فرهنگی تبلیغی و احتساب سابقه تبلیغی در معاونت تبلیغ حوزههای علمیه است.
از شرایط شرکت در این طرح میتوان به حداقل سن مبلغان ۲۲ سال و حداکثر ۴۵ سال، اتمام سطح ۲ (برادران و خواهران)، داشتن تجربه تبلیغ دانشآموزی، داشتن فرصت کافی و تعهد به اختصاص حداقل ۶۰ ساعت فعالیت در ماه، استقرار و سکونت در استان تهران، تلبس رسمی به لباس روحانیت (ویژه برادران) و قبولی در مصاحبه اشاره کرد.
مبلغان فعال میتوانند برای تمدید حکم از طریق نشانی survey.porsline.ir/s/h۶A۳wj۹ و متقاضیان جدیدالورود برای تکمیل ظرفیت با استفاده از لینک survey.porsline.ir/s/prmwFtx در این طرح شرکت کنند.