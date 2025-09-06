نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر لزوم فرهنگسازی در زمینه وقف، سه وظیفه اصلی اوقاف را «آزادسازی موقوفات»، «بهروزرسانی» و «تخصیص درست عواید» عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله محمدباقر محمدیلائینی در دیدار با مدیرکل و معاونین اوقاف و امور خیریه استان که به مناسبت هفته وقف برگزار شد، ضمن تبریک ایام و همچنین هفته وقف، از تلاشهای خادمان دین در حوزه موقوفات تقدیر کرد.
وی افزود: اگر کسانی به دلیل سهلانگاری یا هر دلیل دیگری اموال وقفی را تصرف کردهاند، باید با گفتوگو و در صورت لزوم با پیگیریهای قضایی و حقوقی، این اموال آزاد شوند.
آیتالله محمدی لائینی همچنین تأکید کرد: اگر اموالی هم که در اختیار اوقاف قرار دارد، سند و مدرک درستی برای وقف بودن آن وجود ندارد، باید به صاحبان اصلی آن بازگردانده شود، زیرا این یک "حقالناس" است.
نماینده ولی فقیه در مازندران در ادامه به سه وظیفه اصلی اوقاف اشاره و تصریح کرد: اول آزادسازی موقوفات است یعنی اموال وقفی تصرفشده باید آزاد و به چرخه استفاده بازگردانده شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری بهروزرسانی موقوفات را وظیفه دوم اعلام کرد و گفت: موقوفات باید متناسب با شرایط روز و تورم، مدیریت شوند، برای مثال، زمینهای کشاورزی وقفی باید کشت شوند و اجارهبهای آنها بهروز شود، یا اجاره ساختمانهای وقفی متعادل با شرایط روز تعیین شود.
این مسئول تخصیص درست عواید وقف را وظیفه سوم دانست، یادآور شد: عواید هر وقف باید در محل و نیت تعیینشده توسط واقف مصرف شود، عواید وقف عام برای مصارف عمومی و عواید وقف خاص برای مصارف مشخصشده باید هزینه گردد.
وی با تأکید بر لزوم فرهنگسازی در زمینه وقف، خواستار تلاش بیشتر در این زمینه شد و گفت: باید هر ساله واقفین و خیرین جدیدی برای وقف اموال خود پیدا شوند و این امر نیازمند فرهنگسازی از طریق تریبونهای عمومی، رسانهها و حتی گنجاندن بحث وقف در متون درسی است.
آیت الله محمدی لائینی در پایان، از مسئولان اوقاف خواست که در انجام وظایف خود، اهمال و ترس نداشته باشند و با جدیت و بدون هیچگونه تأخیری، کار خود را انجام دهند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان ابراز امیدواری کرد که وقف در استان مازندران، حرف اول را بزند و نسلهای آینده نیز از موقوفات جدیدی که در این دوره ایجاد میشود، بهرهمند گردند.