فرماندهی انتظامی کشور در پیامی ضمن تبریک هفته وحدت، بر ضرورت انسجام و وحدت ملی و اسلامی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در متن پیام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت و میلاد باسعادت رسول اکرم (ص) آمده است:

هفته وحدت، یادآور پیوندی عمیق میان مسلمانان و آزادی خواهان جهان و فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) است.

امروز، بیش از هر زمان دیگر، امت اسلامی نیازمند همگرایی، همبستگی و ایستادگی در برابر دشمنان مشترک است؛ دشمنانی که با تفرقه‌افکنی و ایجاد ناامنی، به دنبال تضعیف قدرت اسلام و مسلمانان هستند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم نورانی اسلام و در پرتو رهنمود‌های حکیمانه فرمانده معظم کل قوا، وحدت و همدلی را ضامن امنیت و اقتدار کشور می‌داند و بر این باور است که امنیت پایدار، در سایه اتحاد و برادری میان آحاد جامعه اسلامی تحقق می‌یابد.

در این ایام میمون و مبارک، ضمن تأکید بر ضرورت انسجام و وحدت ملی و اسلامی، اعلام می‌نماییم که همچنان در خط مقدم مبارزه با توطئه‌های دشمنان اسلام ایستاده و با اتکاء به ایمان، وحدت و همبستگی ملت شریف ایران، پاسدار امنیت و آرامش کشور خواهیم بود.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران