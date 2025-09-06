رادیو اراک با تولید و پخش برنامههای متنوع در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی، تلاش میکند نیازهای شنوندگان در گروههای سنی مختلف را تأمین کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این رسانه قدیمی همچنان یکی از همراهان همیشگی خانوادهها در استان به حساب می آید.
رادیو آفتاب برنامه های متنوعی برای مخاطبان خود در نظر گرفته است از برنامه قدیمی گلبانگ صبح که هر روز صبح همراه مردم است تا برنامههایی مانند «عصر جوونی» که به دغدغههای جوانان میپردازد.
معاون صدای شبکه آفتاب گفت: هر روز بیش از ۱۰ ساعت برنامه زنده با موضوعات و مأموریتهای مختلف از رادیو اراک پخش میشود.
محمد محمدی در ادامه به برنامه های رادیویی صبحگاهی گلبانگ صبح، کانون مهر با رویکرد خانواده، پاسخ با رویکرد مطالبهگری، مجاز مجاز با رویکرد فضای مجازی، همین حوالی با رویکرد شهرستانها و برنامه شبانگاهی شب چراغ اشاره کرد.