دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال ساحلی با ۱۸ بازیکن جوان
علی نادری ۱۸ بازیکن را برای شرکت در اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دعوت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال ساحلی از ۲۲ الی ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ در مرکز ملی فوتبال برگزار میگردد. علی نادری - سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی پس از بررسی عملکرد بازیکنان مستعد و جوان در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ساحلی، ۱۸ بازیکن را به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت کرد.
اسامی دعوت شدگان به شرح زیر است:
ابوالفضل سلیمی، نصراله شهمرادی، سروش نادری حسین آبادی، ابوالفضل شریفپور، علیاکبر سلجوقی، سیدمهدی یوسفی مریدان، علی درویش متولی، شایان شهبازی، آیدین تشنهکام، محمد بهجتی اردکانی، محمدامین تقوی رکن آبادی، امیرحسین حمزهپور احمدی، داود شکری، امیرمحمد موسوی نسب، امیرحسین دهقانی، عبدالعظیم پزشک، شایان جمشیدی و محمدطه میرشمسی