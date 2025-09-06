امروز: -
قطعه‌ای کوچک برای صرفه جویی بزرگ در مصرف آب

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۵- ۱۵:۴۶
اعتراف مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تخلف دو کارشناس این سازمان در ایران
۱۴۰۴-۰۶-۱۳
سالگرد رونمایی از موشک بالستیک قدر، موشکی برای وحشت صهیونیست‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۱۳
حاشیه‌های سفر رئیس قوه قضائیه به استان خوزستان
۱۴۰۴-۰۶-۱۲
کلاکت، بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
۱۴۰۴-۰۶-۱۳
خبرهای مرتبط

صرفه‌جویی ۴۰ درصدی برق و ۱۵ درصد آب در کولر‌های BLDC

از هشدار تا واقعیت؛ فرونشست زمین در مسیر بحرانی شدن

آغاز پویش «آب را بیمه کنیم»

برچسب ها: صرفه جویی در مصرف آب ، کمبود آب ، فناوری دانش بنیان
