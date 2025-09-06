مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان از اجرای بیش از ۳۸۵ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت در راه‌های شریانی، اصلی، فرعی و روستایی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پرورشی خرم گفت: برای ارتقاء ایمنی راه‌ها و افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای هم اکنون ۲۵ گروه اجرایی در راه‌های استان مشغول فعالیت هستند که ۱۸ گروه از آنها به صورت تخصصی در زمینه لکه‌گیری، درزگیری و روکش آسفالت فعالیت دارند.

او تصریح کرد: این مجموعه اقدامات موجب کاهش ۱۴ درصدی مجموع تصادفات جاده‌ای در استان همدان نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است که گامی موثر در ارتقاء ایمنی و کاهش خسارات جانی و مالی به شمار می‌رود.