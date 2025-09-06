به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در حاشیه سومین همایش تبیینی عالم تمدن ساز با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

این اجلاس به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت با موضوع دغدغه‌های مشترک جهان اسلام در راستای امت سازی در محل مصلی امام خمینی (ره) ارومیه برگزار می‌شود.

این همایش در بخش‌های کارگروه‌های تخصصی به صورت حضوری و مجازی با حضور ۴۵ تن از علمای شیعه و سنی در طول ایام هفته وحدت ادامه خواهد داشت.