مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران گفت: ۱۶۵ هزار کنتور هوشمند درتهران نصب شده که بسیار درحوزه مدیریت مصرف در تابستان امسال موثر بوده است.
کامبیز ناظریان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: با راه اندازی مرکز راهبری هوشمند شبکه برق مشترکین شمال غرب تهران که یک میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک را پوشش میدهد همه مشترکان تهران تحت پوشش مدیریت هوشمند شبکه به صورت داده مکان قرار گرفتند که در حوزه خدمات موثر است.
وی گفت: برنامه ریزی خوبی نیز درباره نیروگاههای خورشیدی انجام شده است که به کمک افزایش تولید این نیروگاههامی توان ناترازیهای برق را مدیریت کرد.
ناظریان با اشاره به این که توسعه نیروگاههای تجدید پذیر ضرورت دارد افزود: تا پایان سال ۱۴۰۶ باید ادارات وبخشهای دولتی وسازمانها مطابق ماده ۵ قانون خدمات کشوری باید ۲۰ درصد مصرف خود را از طریق سامانه خورشیدی تامین کنند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران افزود: تا پایان امسال ۴۵ مگاوات از مصرف شهر تهران از نیروگاههای خورشیدی تامین میشود.
وی گفت: در ایام گرم تابستان شاهد کاهش ۵ درصدی مصرف انرژی در تهران بودیم که بالغ بر ۴۵۰ مگاوات ساعت صرفه جویی شد که در پایداری شبکه بسیار موثر بوده است.